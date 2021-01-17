تعرف على الميزة الجديدة لمنصة مدرستي قبل العودة للمدارس 1442

كشفت وزارة التعليم بالسعودية عن أنه تم تحديث منصة مدرستي، نظرا لاقتراب موعد بدء الفصل الدراسي الثاني والذي ستنطلق اعتبارا من يوم الأحد المقبل، حيث كانت قد أعلنت الوزارة من قبل قرارها النهائي حول استمرار العملية التعليمية عن بعد للعام الدراسي 2020\2021.

وبعد نجاح منصة مدرسي بالفصل الدراسي الأول 1442 في إدارة العملية التعليمية عن بعد فقد تم إضافة مجموعة من التحديثات والمميزات للمعلمين والمعلمات وهي توفير جداول الحصص الافتراضية على المنصة، والتي يمكن للمعلم من خلالها ضبط كافة الإعدادات الخاصة بالجداول الدراسية من جدولة الحصص الافتراضية وإتاحة إثراء الأهداف للطالب.

جاءت تلك التحديثات على منصة مدرستي حرصا من وزير التعليم على حياة الطلاب والمعلمين داخل المملكة العربية السعودية لما تواجه البلاد من جائحة فيروس كورونا، وعليه فقد أصدر قرارا باستمرار الدراسة للعام 1442 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية عن بعد عبر المنصات التعليمية من المنزل متخذين شعار نعود بحذر.

رابط تسجيل منصة مدرستي 1442

مدرستي هي نظام تعلم إلكتروني، يحتوي على مجموعة من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، والتي تسهم في إنجاح العملية التعليمية، وتحفيز الطلاب من خلال المهارات لتحقيق الهدف منها

قم بالدخول عبر شبكة الإنترنت إلى منصة مدرستي

قم بالنقر على زر تسجيل جديد والبدء في ملئ الخانات باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهوية.

إذا كان لديك حساب بالفعل على مدرستي فكل ما تحتاجه هو تدوين بيناتك وكلمة المرور للدخول.

الجدير بالذكر أنه من ضمن قرارات العودة للدراسة الفصل الدراسي الثاني هي إطلاق مبادرة جديدة للنقاش حول تقسيم السنة الدراسية إلى ثلاثة فصول بدلا من فصلين دراسيين.