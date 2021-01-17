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متحدث «الصحة»: لم نرصد أي أعراض جانبية للقاح كورونا حتى الآن

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الرياض - محمد عبدالله - جميع المؤشرات في المملكة تدل على السيطرة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة ، محمد العبد العالي، أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن.

وقال متحدث الصحة، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن جميع المؤشرات في المملكة تدل على السيطرة والتحكم ووعي المجتمع في الالتزام في الاجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الدراسات لا تزال قائمة حول إمكانية حصول الحوامل على لقاح كورونا ومن هم دون الـ18 عامًا.

وحول أهلية الحصول على اللقاح في المملكة، قال متحدث الصحة، إنها ستكون أولاً للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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