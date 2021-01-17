«الصحة» تكشف أهلية الحصول على لقاح كورونا في المملكة

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، أهلية الحصول على لقاح كورونا في المملكة، مؤكدًا أنها ستكون أولاً للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي.

وأكد متحدث الصحة، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الالتزام بالإجراءات مع اللقاح هو سلاح العودة للحياة الطبيعية.

وعبر المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، عن ثقته في وعي المجتمع في مواجهة شائعات بعض مشاهير التواصل الاجتماعي حول اللقاح المضاد لكورونا.

وقال متحدث الصحة، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن تلقي التطعيم يتم بحسب الأولوية لفئات المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين الحصول على اللقاح المضاد لكورونا وبين الوصول بأفراد المجتمع إلى المناعة.

وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح كورونا حتى الآن، مؤكدًا أن جميع المؤشرات في المملكة تدل على السيطرة والتحكم ووعي المجتمع في الالتزام في الاجراءات الاحترازية.

وأكد أن الدراسات لا تزال قائمة حول إمكانية حصول الحوامل على لقاح كورونا ومن هم دون الـ18 عامًا.

وحول أهلية الحصول على اللقاح في المملكة، قال متحدث الصحة، إنها ستكون أولاً للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي.

