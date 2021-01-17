شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تتصدر .. 14767 جلسة بديوان المظالم منهم 222 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر التقرير الإحصائي لديوان المظالم عن نتائجه ومؤشراته القضائية لشهر جمادى الأولى للعام ، 1442 هـ ، حيث بلغت الجلسات القضائية المحاكم الإدارية 14767 جلسة قضائية في المملكة و6322 دعوى منجزة وبلغ عدد الدعاوي المقيدة 4564 بنسبة إنجاز 27%.

وجاءت الرياض في الترتيب الأول بـ3671 جلسة قضائية، انجز منها 1477 دعوى ، وقيد منها 959 .

فيما سجلت جده 2321 دعوى قضائية في المحكمة الإدارية انجز منها 976 تلتها مكة المكرمة بـ 2272 انجز منها 788 ، ثم المدينة المنورة ب 903 ، فيما سجلت محاكم المنطقة الشرقية 892 قضية انجز منها 319

فيما سجلت محاكم الاستئناف الإدارية 3855 جلسة قضائية و بلغت الدعاوي المنجزة 3084 ، وبلغت الدعاوي المقيدة 3396 ، وسجل نسبة المنجز من حجم العمل 31%

وسجلت الرياض اعلى الجلسات بـ 1853 جلسة قضائية و 1213 دعوى منجزة تلتها مكة المكرمة بـ 887 جلسة قضائية منجزة ، والمدينة المنورة 246 جلسة ، فيمما سجلت الشرقية 222 جلسة قضائية .

وتُظهر هذه المؤشرات والنتائج التطور التقني الإلكتروني للأعمال القضائية بديوان المظالم، حيث أسهمت بشكلٍ ملموس وواضح في قياس الأهداف المرسومة للعمل القضائي بالمحاكم، وتحسين جودته وضبط مخرجاته على نحوٍ إلكتروني يضمن استدامة الإنجاز وتطويره.