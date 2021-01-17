وزارة الموارد البشرية تجدد التذكير بثلاث خطوات لإلغاء ملف المنشأة

جددت وزارة الموارد البشرية التذكير بثلاث خطوات لإلغاء ملف المنشأة، وأهمها تسوية وضع العمالة.

وقالت الوزارة، إن إلغاء ملف المنشأة يتطلب تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي وشطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص والدخول إلى الخدمات الإلكترونية وطلب إلغاء ملف منشأة.

جاء ذلك ردا من الوزارة على تساؤل وردها عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيه أحد المستفيدين، أريد ألغاء ملف المنشأة وشطبها فيما هي الإجراءات المطلوبة لذلك؟

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