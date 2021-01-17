صور.. 56 قتيلاً جراء الزلزال العنيف في إندونيسيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جزيرة سيليبس إلى 56 قتيلاً فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين بين الأنقاض.

وتسبب الزلزال البالغة قوته 6.2 درجات والذي وقع فجر الجمعة في تشريد الآلاف وإصابة مئات آخرين بجروح. كما أثار الذعر بين سكان جزيرة سيليبس التي دمرها زلزال قوي عام 2018 أعقبه تسوماني مدمر خلف 4300 قتيل.

جثث بين الأنقاض

ويتواصل منذ يومين رفع عشرات الجثث من بين أنقاض مبان منهارة في ماموجو. وعثر على ضحايا آخرين في الجنوب حيث شعر السكان بهزة ارتدادية قوية صباح يوم أمس السبت.

وتم إرسال مواد غذائية ومعدات طوارئ إلى الجزيرة على متن طائرات وقوارب.

كما أرسلت البحرية سفينة طبية لمساعدة المستشفيات التي لا تزال تعمل والتي ضاقت بالجرحى. وفي حين فقد الآلاف منازلهم يرفض آخرون العودة إلى ديارهم خشية حصول هزات ارتدادية أو تسونامي كما حدث في 2018.

انهيارات أرضية

وأعاقت الانهيارات الأرضية التي أعقبت الزلزال والأمطار الغزيرة الوصول إلى أحد الطرق الرئيسية في المنطقة. كما تضرر المطار واحد الفنادق بالإضافة إلى مقر الحاكم بينما لا يزال جزء من المنطقة بلا كهرباء.



