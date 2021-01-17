جامعة جازان تعلن ضوابط العملية التعليمية للفصل الثاني 1442هـ

أوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق، إقرار الجامعة لضوابط سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني «20212» من العام الجامعي 1442هـ.

وأشار محرق إلى أن تلك الضوابط جاءت بناء على توجيهات وزارة التعليم، ومع الأخذ بالبرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية كافة، فيما يحقق السلامة والمحافظة على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم الجامعي، مع ضمان جودة مخرجات التعلم.

وأوضح محرق أن الضوابط تضمنت: اعتماد نمط التدريس المباشر «حضوريًا» لمقررات برامج الدراسات العليا كافة، والجزء العملي من المقررات العلمية، والسريري من المقررات الطبية والصحية، إلى جانب مقررات التدريب ومشاريع التخرج.

مضيفًا أنه تم اعتماد نمط التدريس «عن بُعـد» للمقررات النظرية كافة، فيما يخضع الجزء النظري من المقررات العلمية والطبية والصحية لما يراه القسم العلمي مناسبًا، على أن تقوم الأقسام العلمية بالكليات والعمادات والمعاهد بوضع خطة للتدريب الميداني، بالتنسيق مع الجهات التدريبية حضوريًا، وكذلك وضع خطة بديلة «عن بُعد» بما يُلائم طبيعة وأهداف المقرر؛ مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وأكد محرق أن إجراءات الاختبارات الفصلية والنهائية والبديلة ستكون حضوريًا، بما في ذلك مناقشة المشاريع، عدا اختبارات مقررات الإعداد العام فتكون «عن بُعد»، موضحًا أن الكليات والعمادات والمعاهد ستكون مستعدة بخطط بديلة للعودة إلى التدريس حضوريًا حال إقرار ذلك، كما سيتم اعتماد توزيع الدرجات وفق ما هو مقر في خطة المقرر الدراسي.

وأشار محرق إلى أنه سيتم الالتزام بالعمل وفق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات، وقواعدها التنفيذية بالجامعة، وستُعرض الحالات المرضية والأعذار على لجنة الحالات الطلابية بالكلية أو العمادة أو المعهد، لاتخاذ التوصية الملائمة بشأنها، مضيفًا أن لجنة متابعة سير العملية التعليمية ستتولى مراجعة الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة، وتوجيهات وزارة التعليم، وترفع مرئياتها لرئيس الجامعة.