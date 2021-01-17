السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أفريقيا إلى 3207639 إصابةً



أديس أبابا 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بدول أفريقيا بلغ 77684 حالة وفاة.

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أديس أبابا 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الأفريقية بلغ 3207639 إصابةً.وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بدول أفريقيا بلغ 77684 حالة وفاة.// انتهى //00:56ت م0097

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