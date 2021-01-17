السعودية اليوم / أرمينيا تسجل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا



يريفان 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجلت أرمينيا 263 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الأرمينية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 164,235 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2987 حالةً.

// انتهى //

23:53ت م

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يريفان 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجلت أرمينيا 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الأرمينية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 164,235 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2987 حالةً.// انتهى //23:53ت م0091

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