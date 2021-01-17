السعودية اليوم / مياه الباحة تنفذ 5 مشروعات للمياه والخدمات البيئية بالمنطقة بقيمة تتجاوز 88 مليون ريال



الباحة 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

بدأت الإدارة العامة لخِدْمات المياه بمنطقة الباحة تنفيذ 5 مشروعات للمياه والخدمات البيئية بلغت قيمتها الإجمالية حوالى 88.653.859 ريالاً لتصل محفظة المشاريع الجاري تنفيذها إلى 33 مشروعاً يبلغ اجمالي قيمتها أكثر من 1.196.641.850 ريالاً، مما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المائية والبيئية المقدمة في الباحة ومختلف محافظات المنطقة.

وشدّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على حجم التطلعات والطموحات الكبيرة والمستمرة، الأمر الذي يحتم متابعة سير أعمال جميع المشروعات، لضمان تحقق أقصى درجات الجودة في تنفيذها، بالشكل الذي يوفر خدمات مثالية للمواطن والمقيم، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مثمناً وشاكراً للقيادة الرشيدة حرصها واهتمامها الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم في كل مكان.

وأثنى سموه على جهود معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وحرصه واهتمامه بكل ما يخدم أهالي المنطقة من مشروعات بيئية ومائية وزراعية، ومنوهاً في هذا السياق بالعمل المقدم والمبذول من فرع المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة، الملموس والملاحظ في الأعمال الميدانية في جميع محافظات الباحة.

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23:10ت م

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