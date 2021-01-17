السعودية اليوم / الدنمارك تسجل أول إصابة بسلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا



كوبنهاجن 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس

وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم، أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، لمواطن عاد مؤخراً من دبي.

// انتهى //

23:07ت م

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كوبنهاجن 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب أفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/501Y".وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم، أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، لمواطن عاد مؤخراً من دبي.// انتهى //23:07ت م0081

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