عائض القرني: الله يحب المُتفائلين ويُعطيهم على تفاؤلهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا الشيخ الدكتور عائض القرني إلى النظر للحياة نظرة المحب المتفائل، مشددًا على أن الحياة هدية من الله للإنسان.

عائض القرني ودعوة للتفاؤل:

وأضاف في تغريدة له عبر تويتر: اقبل هدية الواحد الأحد، وتفاءل وتوقع الأجمل والأفضل في كل شيء؛ فإنه سُبحانه يُحب المُتفائلين ويُعطيهم على تفاؤلهم، فقط ثق بوعد ربك: {وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}.

وتابع عائض القرني في تغريدة أخرى: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ}، ليس هناك إلّا المُسابقة لمعالي الأمور، والوثب إلى الفضائل، والقفز إلى مكان الريادة، إذا سمعت الأذان فأوقف كل شيء وأجب، إذا سمعت داعي الله إلى الصالحات فأسرع، فإن المقاعد الأولى في الجنّة محجوزة للسابقين.

