ما علاقة تنميل الأطراف بأمراض القلب؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور النمر، أنه لا يوجد علاقة بين أمراض القلب والشعور بشيء يشبه الكهرباء في اليد اليسرى.

تنميل الأطراف وأمراض القلب:

وقال النمر ردًّا على سؤال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: إن التنميل والإحساس بشعور يشبه الكهرباء في اليد اليسرى ليس له علاقة بأمراض القلب.

وتابع في سياق آخر: إذا كنت تتناولين المسكنات يوميًّا (بنادول، بروفين، سولبادين.. إلخ)، وهي تتواجد في سيارتك ومكتبك وبيتك وشنطتك، فلديك مشكلة طبية لم تقومي بمعالجتها بالشكل الأمثل فراجعي طبيبك”.

كما أوصى بأخذ كمية كافية من الماء أثناء تناول أدوية القلب، محذرًا من تناولها بدون شيء أو أخذها مع فنجان قهوة أو شاي، تفاديًا لحدوث تقرحات شديدة في المريء.

