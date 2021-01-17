وظائف النيابة العامة عبر منظومة جدارة على الإنترنت للرجال والنساء

تقوم النيابة العامة بالإعلان عن وظائفها من خلال منصة جدارة وقد تم الإعلان عن ستمائة وواحد وسبعين وظيفة لكل من الرجال والنساء في مختلف التخصصات والتي تحتاج غلى كافة المؤهلات من الدبلومات والبكالوريوس وأعلى ويتم الاستعلام عن الوظائف والتقديم من خلال منصة جدارة على الإنترنت وسوف نتعرف على أعداد الوظائف الخاصة بكل من الرجال والخاصة بالنساء، وأهم الشروط العامة المطلوبة للتقديم.

وظائف النيابة العامة عبر منظومة جدارة

تعلن النيابة العامة عن وظائفها الخاصة بالنساء وعددها 132 وظيفة مختلفة التخصصات، وعدد 539 وظيفة للرجال في مختلف التخصصات العلمية والأدبية. ومنها وظائف فنية وأخرى هندسية وإدارية متنوعة.

يتم التقديم على وظائف النيابة العامة من خلال موقع مسار جدارة على الإنترنت عن طريق الدخول على الموقع وتسجيل الدخول أو تسجيل مستخدم جديد. والبحث عن الوظيفة المناسبة ثم التقديم عليها، ويقوم النظام بالتحقق من البيانات.

شروط التقديم على وظائف النيابة

يتم وضع مجموعة من الشروط العامة الخاصة بالتقديم على الوظائف العسكرية المختلفة التابعة لوزارة الداخلية ومنها: