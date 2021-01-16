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عقوبة مالية على جهة حكومية اعتدت على مصنف مرئي لفرد دون موافقته

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة للملكية الفكرية اليوم السبت عن ضبط مخالفة انتهاك حقوق مصنف مرئي لفرد دون موافقته وتم فيها تعويض المتضرر بقيمة ‏25 ألف ريال.

وأوضحت الملكية الفكرية أن جهة حكومية قامت بالاعتداء على مصنف مرئي لفرد دون موافقته والحصول على إذن بذلك.

و تمت معاقبة المخالف، بدفع تعويض شخصي لصاحب القصيدة بقيمة 25 ألف ريال، ودفع غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ريال (الحق العام).

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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