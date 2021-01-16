شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة مالية على جهة حكومية اعتدت على مصنف مرئي لفرد دون موافقته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم السبت عن ضبط مخالفة انتهاك حقوق مصنف مرئي لفرد دون موافقته وتم فيها تعويض المتضرر بقيمة 25 ألف ريال.
وأوضحت الملكية الفكرية أن جهة حكومية قامت بالاعتداء على مصنف مرئي لفرد دون موافقته والحصول على إذن بذلك.
و تمت معاقبة المخالف، بدفع تعويض شخصي لصاحب القصيدة بقيمة 25 ألف ريال، ودفع غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ريال (الحق العام).