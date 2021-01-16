شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة مالية على جهة حكومية اعتدت على مصنف مرئي لفرد دون موافقته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم السبت عن ضبط مخالفة انتهاك حقوق مصنف مرئي لفرد دون موافقته وتم فيها تعويض المتضرر بقيمة ‏25 ألف ريال. وأوضحت الملكية الفكرية أن جهة حكومية قامت بالاعتداء على مصنف مرئي لفرد دون موافقته والحصول على إذن بذلك. و تمت معاقبة المخالف، بدفع تعويض شخصي لصاحب القصيدة بقيمة 25 ألف ريال، ودفع غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ريال (الحق العام).