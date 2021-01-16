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هل يتم تعويض المتضررين من القراءة التقديرية لعدادات المياه؟.. «حماية المستهلك» تجيب

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت أنها تقف في صف المتضرر

أكد أمين جمعية حماية المستهلك صالح اليوسف، أن هناك 9 آلاف شكاوى يتضرر أصحابها من القراءات التقديرية لفواتير المياه، مشددًا على أن الجمعية تقف في صف المستهلك حتى تقضيَ حاجته.

وقال اليوسف، في مداخلةٍ مع قناة «إم بي سي»: «إن الدولة أنشأت جمعية حماية المستهلك كجهة مدنية تحافظ على المستهلك وترعى شؤونه، وتدافع عن حقوقه وتُثقِّفه وتُوعِّيه. وقد اتفقنا مع شركة المياه الوطنية على حل شكاوى المواطنين من القراءات التقديرية للعدادات».

وطالب شركة المياه بتوضيحٍ أكثر بشأن القراءات التقديرية للعدادات، والجلوس مع المتضررين حتى يتم تعويضُهم عن أي قراءات غير صحيحة، مؤكدًا أن «الجمعية تقف في صف المستهلك حتى تقضيَ حاجته، وسوف نستمر في المطالبة حتى يتحقق الرضا».

وأشارت إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أطلقت رابط «منظم المياه» لتلقي الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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