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محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية اتصالاً هاتفيا اليوم، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

وقالت وكالة الأنباء السعودية  واس إنه جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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