تفاصيل انطلاق العام الدراسي السعودي عن بعد ومنصة مدرستي

تم يوم الأربعاء الفائت الإعلان من طرف وزارة التعليم السعودية ، عن بداية استمرار التعليم عن بعد للفصل الثاني في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني عبر منصة مدرستي حتى إنتهاء الأسبوع العاشر من الفصل الثاني.

كما أكدت وزارة التعليم السعودية ، استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام والدراسة حى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الثاني حسب الآليات المعمول بها خلال الفصل الأول للأساتذة والأستاذات ، وجميع أعضاء الهيئة الإدارية في المؤسسات التعليمية ، وفي معظم مكاتب التعليم عن بعد الخاصة بالمنصة .

كما اكدت وزارة التعليم السعودية على اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية والذي سوف يبدا على الساعة التاسعة صباحا، اما بالنسبة للمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة مساءا .

أما بخصوص التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فجاء البرنامج كالآتي :