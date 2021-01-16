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تفاصيل انطلاق العام الدراسي السعودي عن بعد ومنصة مدرستي

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تم يوم  الأربعاء الفائت الإعلان من طرف وزارة التعليم ، عن بداية  استمرار التعليم عن بعد للفصل الثاني في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني عبر حتى إنتهاء الأسبوع العاشر من الفصل الثاني.

تفاصيل انطلاق العام الدراسي السعودي عن بعد ومنصة مدرستي 5 16/1/2021 - 7:35 م

تفاصيل انطلاق العام الدراسي السعودي عن بعد ومنصة مدرستي 1 16/1/2021 - 7:35 م تفاصيل انطلاق العام الدراسي السعودي عن بعد ومنصة مدرستي 2 16/1/2021 - 7:35 م

كما أكدت وزارة التعليم السعودية ، استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام والدراسة حى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل  الثاني حسب الآليات  المعمول بها خلال الفصل الأول للأساتذة والأستاذات ، وجميع أعضاء الهيئة الإدارية في المؤسسات التعليمية ، وفي معظم مكاتب التعليم عن بعد الخاصة بالمنصة .

تفاصيل انطلاق العام الدراسي السعودي عن بعد ومنصة مدرستي 3 16/1/2021 - 7:35 م

كما اكدت وزارة التعليم السعودية على اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية والذي سوف يبدا على  الساعة التاسعة صباحا، اما بالنسبة  للمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة مساءا .

أما بخصوص التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فجاء البرنامج كالآتي :

  • عن بعد للمقررات النظرية
  • حضورية للمقررات العملية والتدريبي
  • ويجب  اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة من أجل الوقاية من وباء .

تفاصيل انطلاق العام الدراسي السعودي عن بعد ومنصة مدرستي 4 16/1/2021 - 7:35 م

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