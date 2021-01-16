شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حادي العنزي يثير الجدل:" ليس من حق الزوج أن يفتش في جوال زوجته " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال المستشار الاجتماعي، الدكتور حادي العنزي، إن الحرية الشخصية بين الزوجين ترجع لثقافتهم، مشددا:" لابد من وجود الحرية والضوابط بين الزوجين ".

وأضاف " العنزي " خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":" ليس من حق الزوج أن يعتدي على زوجته أو يتدخل في خصوصياتها الشديدة "، لافتا:" هناك حدود معينة ليس من حق الزوج أن يعبث بجوال زوجته و يتلصص عليها أو يبحث في حقيبتها، وكذلك ليس بحق الزوجة أن تعبث بشؤون زوجها ".

وتابع " العنزي ":" كل شئ له حدود معينة وعلى الزوجين أن يلتزما بهذا الشئ إذا أرادا إكمال سعادتهما "، موضحا:" الحياة الزوجية يجب أن تبني على ثقة وعلاقة طيبة ".