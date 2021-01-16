شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تسجيل أعراض جانبية للقاح كورونا في مركز اللقاحات بجدة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أكد مراسل قناة الإخبارية، أنه لم تسجل أي أعراض جانبية للقاح كورونا في مركز اللقاحات بجدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 159 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 356,541 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 5 وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 6318 حالة وفاة.