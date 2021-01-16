التوصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس “كورونا”

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نجح فريق من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس “كورونا” المستجد.

وأوضحت الجامعة أن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور انتهى من إجراء التجارب ما قبل السريرية.



وأبانت أنه جرى نشر نتائج البحث في مجلة “Pharmaceutical” العلمية ذات التأثير العالي، لافتة إلى أن التجارب السريرية ستبدأ بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وقالت إنه يمكن الاطلاع على الدراسة من خلال الرابط، معبرة عن شكرها وتقديرها لوكالة الوزارة للبحث والابتكار لتمويلها ودعمها لهذا المشروع.

Source akhbaar24.argaam

