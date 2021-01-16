6 ملايين طالب وطالبة يعودون لاستكمال التعليم عن بعد

يعود 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، غدا الأحد، لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، حيث أنهت وزارة التعليم كل استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، من خلال منصة «مدرستي»، وقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات دروس في الـ«يوتيوب»، وبوابة التعليم الوطنية (عين)، وتطبيق «الروضة الافتراضية».

وستبدأ جميع المدارس في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات من صباح يوم غد توزيع 62 مليون كتاب مدرسي على الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام، من خلال التنسيق بين المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم، لتسلم الكتب الدراسية مع تطبيق كل الإجراءات الصحية الاحترازية في أثناء عمليات التسليم، إلى جانب توفير الأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء أمورهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة في التعليم عن بُعد، وتوزيعها مع الكتب المدرسية، وتوفير نسخة إلكترونية على موقع الوزارة ومنصاتها الإلكترونية.

وأكدت وزارة التعليم أهمية حضور ومواظبة الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول للدراسة، والتفاعل مع معلميهم من خلال الفصول الافتراضية في «مدرستي»، والزيارات الأسبوعية للمدرسة، لتسلم التكليفات لمن لم يتمكنوا من دخول المنصة، مشيدة بتعاون الأسر وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، والجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات مع طلابهم، وتعزيز نواتج التعلم في ظل الظروف الاستثنائية لـ«جائحة كورونا».

كما أكدت الوزارة دور المشرفين التربويين في المتابعة والتقييم، وقادة المدارس في تنظيم الجداول الدراسية والتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم، لتقديم الدعم والمساندة.