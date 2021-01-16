السعودية اليوم / العراق يسجل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجل العراق 596 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 12935 حالة, فيما تم تسجيل 2009 حالات شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 567898 حالة.

// انتهى //

17:55ت م

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بغداد 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجل العراق 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أدنى حصيلة يومية مسجلة منذ أشهر, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 607587 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 12935 حالة, فيما تم تسجيل 2009 حالات شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 567898 حالة.// انتهى //17:55ت م0046

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