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صور.. وزير التعليم ومسؤولو الوزارة يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

صور.. وزير التعليم ومسؤولو الوزارة يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تلقى وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، وعدد من القيادات والمسؤولين بالوزارة اليوم السبت، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

وأشاد وزير التعليم بمستوى التنظيم من وزارة الصحة، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة للاهتمام بصحة الإنسان.

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بدء التسجيل لتلقي اللقاح

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح كورونا من إنتاج فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية ، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

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فيروس كورونا المتحور

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكد في وقت سابق أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ويُتابع باهتمام، حيث حرصت القيادة الرشيدة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور في الفيروس.

وأوضح الربيعة، أن الفيروس المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس الدارج حاليًا، مشيرًا إلى أن فعالية اللقاحات غالبًا لن تتأثر بهذا التحور، وهذه أمور مبشرة بالخير، فيما لا يزال تقييم سرعة انتشاره تحت الدراسة.

بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه في حال وجود “تحور” كبير في الفيروس سيكون هناك لقاحات فعالة، موضحًا أن بعض الطفرات المستجدة تؤدي إلى ضعف الفيروس، ولا يوجد أي تغير في خطط إعطاء اللقاح ضد الفيروس.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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