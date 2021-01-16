شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حساب المواطن: احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم احتساب دخل جميع التابعين للمستفيد الرئيسي ضمن دخل الأسرة .

وأشار " حساب المواطن " إلى أن قيمة الدعم تُصرف وفقاً لعدة اعتبارات ، كمعايير الإستحقاق من عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ودخلهم ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

وكان البرنامج قد أكد على أهمية تحديث بيانات المستفيد عند حدوث أي تغييرات في بياناته أو بيانات أحد التابعين أو حدوث حالة وفاة .

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