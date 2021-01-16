الإمارات تجدد تضامنها مع السعودية ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها

أعربت دولة الإمارات، اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال ثلاث طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وجدَّدت دولة الإمارات- في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي- تضامنها الكامل مع السعودية، إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صفّ واحدٍ ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكَّدت الخارجية الإماراتية، أنَّ أمن الإمارات وأمن السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأنَّ أيَّ تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأضافت أنَّ استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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