الموارد البشرية: 6 حالات يجوز فيها الخصم من راتب الموظف دون موافقة منه

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، أنه يمكن خصم من الراتب دون موافقة كتابية من الموظف في حالات محددة، وبخلاف الحالات المذكورة في المقال فلا يجوز الخصم إلا بموافقة خطية من الموظف، كان ذلك ضمن كتيب أطلقته الوزارة لتعريف بحقوق وواجبات الموظف في نظام العمل.

ما هي الحالات التي يجوز فيها الخصم من الراتب الموارد البشرية توضح

هناك 6 حالات يجوز فيهم الخصم من الراتب كما تم إيضاحه من قبل الموارد البشرية في حالة لم يتم التسوية في بعض حالتها وهي:_

استيفاء دين بموجب حكم قضائي بشرط ألا يتجاوز الخصم ربع الراتب الشهري للعامل، بخلاف حكم قضائي لحالات بمبالغ معينه مثال دين النفقة ودين المسكن ودين المأكل والمشرب.

استرداد قروض صاحب العمل على ألا يزيد عن 15 % من الأجر.

الاشتراكات في صناديق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.

الاشتراكات النظامية مثال اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

أي أقساط لأي مشاريع مثال بناء مسكن بغرض التملك أو أي مزيا ذات منفعة من قروض ماليه.

الغرامات على العامل بسبب المخالفات.

حالات إنهاء عقد العمل

حددت الوزارة 7 حالات لإنهاء عقد العمل منها:_