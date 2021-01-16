شكرا لمتابعة خبر عن حالات تسمح بالخصم من راتب الموظف دون موافقة خطيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية اليوم السبت الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل الخصم من راتب الموظف دون موافقة خطية منه .

وحددت " الموارد البشرية " هذه الحالات وهي : اشتراكات التأمينات الإجتماعية وأي اشتراكات مستحقة عليه ، واسترداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد الخصم عن 15 % .

كما يجوز في حالة اقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل ويستفيد منه الموظف كمسكن له ، وكذلك اشتراكات صندوق الإدخار والقروض المستحقة للصندوق ، والغرامات المحسوبة على العامل بسبب مخالفات .

أما الحالة الأخيرة فهي استيفاء الدين من الموظف إنفاذا لحكم قضائي ، على ألا تزيد قيمة الخصم عن ربع أجر العامل أو الموظف .