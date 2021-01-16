شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك" توضح الحد الأقصى لاستيراد الدراجات النارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، الحد الأقصى لاستيراد الدراجات النارية بالنسبة للمواطن.

وأشارت الجمارك إلى أن الحد الأقصى هو دراجتان فقط خلال سنة، مؤكدة أنه يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪، وضريبة انتقائية 100٪، وضريبة القيمة المضافة 15٪ على الشيشة الإلكترونية.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن عبر " تويتر "، حيث ردت الجمارك قائلة: «يُسمح للمواطن باستيراد دراجتين ناريتين بالسنة كحد أقصى، من تاريخ شراء الدراجة النارية الأولى».