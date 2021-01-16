تنبيهات الأرصاد: نشاط للرياح والأتربة وسحب رعدية على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة، وكذلك هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق جازان «الدرب، فرسان، جازان» والرياض «الدوادمي، عفيف» والمدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة، وادي الفرع، المهد» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

فيما تشهد القصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فهناك رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية على «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» بمنطقة الحدود الشمالية و«القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» بمنطقة الجوف.

وتشهد «أبها، أحد الرفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بلقرن، تنومة، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل» بمنطقة عسير تشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.