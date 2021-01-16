السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 227,746 إصابة مؤكدة و 3,904 حالات وفاة بكورونا



واشنطن 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 227,746 إصابة مؤكدة و 3,904 حالات وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 23,193,703 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 387,255 حالة وفاة.

// انتهى //

23:15ت م

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واشنطن 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 227,746 إصابة مؤكدة و 3,904 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 23,193,703 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 387,255 حالة وفاة.// انتهى //23:15ت م0114

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