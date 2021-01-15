«أم القرى» تنشر التعديلات الجديدة على نظام المؤسسات الصحفية

نشرت جريدة أم القرى اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 21/5/1442هـ بتعديل نظام المؤسسات الصحفية.

وجاء قرار مجلي الوزراء كالتالي:

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9322 وتاريخ 19/2/1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم 8015 وتاريخ 23/7/1441هـ، في شأن تعديل نظام المؤسسات الصحفية.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحفية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20 ) وتاريخ 8/5/1422هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 6/2/1435هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1346) وتاريخ 2/11/1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 11690 وتاريخ 18/11/1442 هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22-14/42/د) وتاريخ 4/4/1442 هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (337/58) وتاريخ 12/2/1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2707) وتاريخ 25/4/1442هـ .

يقرر ما يلي:

أولًا: تعديل نظام المؤسسات الصحفية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 8/5/1422هـ،

على النحو الآتي

1 -إحلال تعريف الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع محل تعريف الوزارة: وزارة الإعلام، الوارد في المادة الأولى منه.

2 -إحلال تعريف المجلس: مجلس إدارة الهيئة محل تعريف الوزير: وزير الإعلام

الوارد في المادة الأولى منه.

٣ -إحـلال عبـارة (مجلس الإدارة) محـل كلمة (المجلس) الواردة في المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة منه، وإحلال عبارة (رئيسا له) محل عبارة (رئيسا للمجلس) الواردة في الفقرة ب من المادة العاشرة منه.

4 - فيما عدا ما ورد في الفقرة 3 من هذا البند، إحلال كلمة (الهيئة) محل كلمة (الوزارة)، وكلمة (المجلس) محل كلمة (الوزير)، أينما وردتا فيه.

ثانيًا: لا يخل ما ورد في البند (أولًا) من هذا القرار بسريان التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحفية التي حصلت عليها قبل تعديل النظام.