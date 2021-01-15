السعودية اليوم / إصابات كورونا في القارة الأفريقية تتجاوز الثلاثة ملايين إصابة



أديس أبابا 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها, أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس

وتتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأفريقية الأكثر تضرراً بالفيروس تليها المغرب وتونس ومصر.

// انتهى //

22:16ت م

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أديس أبابا 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها, أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في القارة الأفريقية بلغ 3,176,784 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس 76,752 حالةً.وتتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأفريقية الأكثر تضرراً بالفيروس تليها المغرب وتونس ومصر.// انتهى //22:16ت م0100

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