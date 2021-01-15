شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" : 8 محظورات يجب تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة المحظورات التي يجب على قائد المركبة تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطرق .

وأكد " المرور " أن هذه التجاوزات إذا كانت لرؤية في الطريق غير واضحة ، أو إذا كان اتجاه المرور في الإتجاه المقابل لا يسمح بهذا التجاوز بأمان ، أو إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها قد بدأت بالفعل في تجاوز مركبة أمامها .

كما أكدت أنه من بين المحظورات إجراء التجاوز في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والميادين والطرق الزلقة ، وكذلك إذا كانت المركبة التي خلفه قد شرعت فعلاً في تجاوز مركبته ، وفي مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة بينها .

كما تشمل التقاطعات وعلى خطوط السكة الحديدة وعلى الجسور وأماكن عبور المشاه ، وكذلك إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها تسير بسرعة أكبر من المركبة التي تريد إجراء التجاوز .