شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تحذيرات من موجة شديدة البرودة بالتزامن مع بداية " الشبط " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت بعض مناطق المملكة اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة بالتزامن مع بدء موسم " الشبط " .

وأكد المختص في الطقس " عقيل العقيل " أن موسم الشبط يبلغ عدد أيامه 26 يوم ويتميز بالأمطار ، حيث هطلت اليوم أمطار غزيرة على جدة خاصةً الأجزاء الشمالية مع درجة حرارة منخفضة ، وفقاً لـ"الإخبارية " .

وأشار " العقيل " إلى استمرار فرص هطول الأمطار في منطقة مكة المكرمة في جدة وكلما اتجهنا للشمال وكذلك شرق مكة المكرمة ، وغرب منطقة الرياض في الدوادمي .

وأكد " العقيل " استمرار الأمطار على الأحياء الشمالية في منطقة الرياض ،وكلما اتجهنا شمال شرق المملكة زاد احتمال هطول الأمطار .

وحذر " العقيل " من موجة باردة يوم الأربعاء المقبل مع رياح نشطة قد تتحول لعواصف ترابية وسيصدر تقرير خاص بذلك من المركز الوطني للأرصاد .

وأشار إلى أنه من المتوقع الليلة انخفاض درجة الحرارة على شمال وشمال غرب المملكة ، ووسط وشرق .