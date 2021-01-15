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"مكافحة الفساد" تعلن عن مكافآت مادية ومعنوية للمبلغين عن تجاوزات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن مكافآت مادية ومعنوية لمن يساهم في الكشف عن حالات فساد؛ وذلك بعد استفسار أحد المواطنين، حول مكافآت الإبلاغ عن متورطين في أعمال تلاعب.

وقالت " تمنح الهيئة مكافآت مادية ومعنوية لمن يؤدي اجتهادهم إلى اكتشاف حالات فساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة وفقًا لقواعد منح المكافآت التشجيعية للمبلغين عن حالات الفساد”.

وأضافت: “يتم التعامل مع المعلومات التي يقدمها المُبلِّغ بسرية تامة، ولا يتضرر المُبلِّغ. وتعمل نزاهة على حمايته، على أن يلتزم هو بالسرية إزاء بلاغه”.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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