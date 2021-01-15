شكرا لمتابعة خبر عن "مكافحة الفساد" تعلن عن مكافآت مادية ومعنوية للمبلغين عن تجاوزات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن مكافآت مادية ومعنوية لمن يساهم في الكشف عن حالات فساد؛ وذلك بعد استفسار أحد المواطنين، حول مكافآت الإبلاغ عن متورطين في أعمال تلاعب.

وقالت " تمنح الهيئة مكافآت مادية ومعنوية لمن يؤدي اجتهادهم إلى اكتشاف حالات فساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة وفقًا لقواعد منح المكافآت التشجيعية للمبلغين عن حالات الفساد”.

وأضافت: “يتم التعامل مع المعلومات التي يقدمها المُبلِّغ بسرية تامة، ولا يتضرر المُبلِّغ. وتعمل نزاهة على حمايته، على أن يلتزم هو بالسرية إزاء بلاغه”.