«مكافحة الفساد»: مكافآت مادية ومعنوية للمبلغين عن تجاوزات

أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها تعطي مكافآت مادية ومعنوية لمن يساهم في الكشف عن حالات فساد؛ وذلك بعد استفسار أحد المواطنين، حول مكافآت الإبلاغ عن متورطين في أعمال تلاعب.

ورد الحساب الرسمي لخدمات الاستفسار التابع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر موقع «تويتر»: «تمنح الهيئة مكافآت مادية ومعنوية لمن يؤدي اجتهادهم إلى اكتشاف حالات فساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة وفقًا لقواعد منح المكافآت التشجيعية للمبلغين عن حالات الفساد».

وأضاف: «يتم التعامل مع المعلومات التي يقدمها المُبلِّغ بسرية تامة، ولا يتضرر المُبلِّغ. وتعمل نزاهة على حمايته، على أن يلتزم هو بالسرية إزاء بلاغه».

وتابعت: «يتم تقديم البلاغات عبر أي من الوسائل المناسبة: :الهاتف المجاني 980، البريد الإلكتروني ([email protected])، الفاكس رقم 0114420057».

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