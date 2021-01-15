الثقافة ومديرية الجوازات تطلقان ختم عام الخط العربي

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات عديدة لتفعيل مبادرة "عام الخط العربي"، التي أطلقتها وزارة الثقافة، بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف لإبراز فن الخط العربي بوصفه فناً قائماً بذاته يعكس ثراء اللغة العربية وجمالياتها الكتابية.
ويحمل الختم شعار "عام الخط العربي" مكتوباً بخط الثلث غير المنقوط مترجماً إلى اللغة الإنجليزية لتعريف الزائرين غير الناطقين بالعربية بهذه المبادرة.
وكانت الوزارة قد نفّذت العديد من المبادرات لدعم "عام الخط العربي" وأهمها إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،، على دار القلم للخط العربي في المدينة المنورة، وجعله منصة عالمية للخط والخطاطين من مختلف دول العالم، ثم جاء تدشين منصة "الخطاط" التي تعد أول منصة إلكترونية متكاملة لتعليم الخط العربي وفنونه؛ لتطلق بعد ذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة حملة تعريب أسماء اللاعبين على قمصان الأندية خلال المسابقات الرياضية لهذا الموسم.
يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "عام الخط العربي" عام 2020 ومددته ليشمل 2021 بهدف منحه ديمومة أكبر من خلال مشاريع ومبادرات عديدة تؤكّد دعم المملكة واحتضانها للخط العربي.
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