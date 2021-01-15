السعودية اليوم / ليبيا تسجل 583 إصابة جديدة بـفيروس كورونا



طرابلس 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجلت ليبيا 583 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا منذ بدء جائحة كورونا وصل إلى 108017 حالة، و85 ألفا و68 متعافى، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1651 حالة.

// انتهى //

15:46ت م

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طرابلس 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجلت ليبيا 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتماثل للشفاء 823 مصابا، في حين توفي 6 آخرين.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا منذ بدء جائحة كورونا وصل إلى 108017 حالة، و85 ألفا و68 متعافى، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1651 حالة.// انتهى //15:46ت م0052

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