سلطنة عمان تبيع سندات متعددة الشرائح بقيمة 3.25 مليار دولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

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أظهرت وثائق أن سلطنة عمان باعت سندات على ثلاث شرائح حجمها 3.25 مليار دولار اليوم إذ تسعى مسقط المثقلة بالديون إلى تمويل جديد لتغطية عجز مالي كبير.

وأصدرت عُمان سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار ولأجل 30 عامًا بمليار دولار، وجمعت 500 مليار دولار من إعادة فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في 2025، وفقًا لمذكرات للمستثمرين.

أسعار النفط والموازنة

سارعت عُمان، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، إلى الاستدانة في السنوات القليلة الماضية لتعويض انخفاض في أسعار النفط وتغطية عجز الموازنة.

سندات العشر سنوات

وباعت سلطنة عمان سندات العشر سنوات عند 6.25 بالمئة والإصدار البالغ 30 عامًا عند 7.25 بالمئة، بينما كانت إعادة فتح السندات المستحقة في 2025 عند 4.45 بالمئة.

كلفت عُمان سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بترتيب الصفقة.



