شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية والقروية» تعتمد دليل اشتراطات لوحات المحلات الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات بتطبيق دليل اشتراطات لوحات المحلات التجارية الجديد، وذلك على الطلبات الجديدة والرخص التجارية المراد تجديدها كمرحلة أولى.

واشترطت الوزارة أن توضع اللوحة الخارجية للمحل من الأحرف البارزة على الواجهة وضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور الأول بارتفاع 80 سنتيمترا. وكذلك أن تقتصر اللوحة على الاسم التجاري للنشاط ورقم السجل وشعار المحل إذا وجد، وكذلك أن تكون إضاءة الأحرف مخفية مع عدم السماح باستخدام الكشافات ومنع استخدام أي خلفية للأحرف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية المستخدمة في واجهة المبنى، وكذلك منع وضع اللوحات التجارية أو الأحرف في الأدوار العلوية للمباني.

كما وجهت الوزارة الأمانات بوضع خطة لمعالجة اللوحات التجاريه ضمن الرخص التجارية سارية المفعول حالياً.