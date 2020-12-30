حظر استخدام خرائط دولية غير معتمدة

صدرت توجيهات عليا لمختلف الجهات بعدم نشر أي خريطة تتضمن حدوداً دولية لدول أخرى إلا بعد صدور الموافقة عليها بعد دراستها من المركز الوطني لشؤون الحدود، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وعلمت «دوت الخليج»، أن وزارة الداخلية وجهت في تعميم أخير بشأن محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 5097 المتضمن ما لوحظ على بعض الجهات من استخدام خرائط دولية غير معتمدة، وما أوضحه ورآه المجلس بهذا الخصوص، فقد صدر توجيه باعتماد عدم نشر تلك الخرائط إلا بعد صدور الموافقة عليها من المركز الوطني.

وتُعرّف الخريطة بأنّها منظومة من الرسوم التمثيليّة التي توضح أجزاء سطح الأرض بدقة متناهية، باستخدام مقاييس الرسم، ومساقط خاصة، ورموز معينة بحيث يسهل على القارئ تحديد الأماكن المطلوبة بسهولة ويسر.