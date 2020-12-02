شكرا لمتابعة خبر عن فوج من معتمري باكستان يصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): وصل فوج من معتمري دولة باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وصل فوج من معتمري دولة باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. أشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أن المعتمرين سيقضون ثلاثة أيام فترة العزل الصحي الآمن. وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن المعتمرين سيتوجهون بعد ذلك إلى الحرم المكي لأداء العمرة. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن عن تسجيل 249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة. وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 337 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 347,513 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 12 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5919 حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر فوج من معتمري باكستان يصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.