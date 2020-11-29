شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يكشف عن أمر حدث له بعد عودته للرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أنه تلقى أكثر من 230 ألفا ما بين اتصال ورسالة واتساب بعد عودته إلى الرياض من رحلته الاستشفائية في أمريكا.
وقال آل الشيخ أنه لا يستطيع الرد على الجميع، مقدماً الشكر لهم على مشاعرهم الجميلة تجاهه وأن يسامحوه على عدم الرد.
الجدير بالذكر أن فيديو وصول آل الشيخ إلى الرياض قد حقق أكثر من 33 مليون مشاهدة من خلال حسابيه عبر تويتر وإنستجرام.
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