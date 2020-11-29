شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو. العيسى يوضح سبب قرعه للطبول في إندونيسيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):علق الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد بن عبدالكريم العيسى، على بعض التفسيرات الخاطئة لواقعة قرعه للطبول في إندونيسيا، والتي روَّجها الإعلام الإخواني.
وقال العيسى أن الأمر لا يتجاوز كونه تقليدا إندونيسيا يتم اتباعه مع تدشين المشروعات الجديدة، مشيرا إلى أنه فوجئ باختلاق وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان تفسيرات مزيفة عن الواقعة، أبرزها اتهام العيسى بقرع طبول كنيسة لإعلان وحدة الأديان.
وأكد العيسى أنهم يعلمون الحقيقة ولكنهم دومًا يراهنون على رواج التزوير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو. العيسى يوضح سبب قرعه للطبول في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.