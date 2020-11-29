شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو. العيسى يوضح سبب قرعه للطبول في إندونيسيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد بن عبدالكريم العيسى، على بعض التفسيرات الخاطئة لواقعة قرعه للطبول في إندونيسيا، والتي روَّجها الإعلام الإخواني.

وقال العيسى أن الأمر لا يتجاوز كونه تقليدا إندونيسيا يتم اتباعه مع تدشين المشروعات الجديدة، مشيرا إلى أنه فوجئ باختلاق وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان تفسيرات مزيفة عن الواقعة، أبرزها اتهام العيسى بقرع طبول كنيسة لإعلان وحدة الأديان.

وأكد العيسى أنهم يعلمون الحقيقة ولكنهم دومًا يراهنون على رواج التزوير.