شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة الحوثية تنفي سقوط جبهة نهم وتكشف مايجري الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، قبل لحظات حقيقة الأخبار الذي تحدثت عن سقوط جبهة نهم بيد مليشياتها مساء الخميس.

وفي نشرة الساعة (2:30) لم تعلن القناة وبعكس العادة بسط سيطرة مليشيا الحوثي على جبهة نهم واكتفت بقولها أن التحالف والشرعية أعلنوا التصعيد في هذه الجبهة.

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قناة المسيرة الحوثية تنفي سقوط جبهة نهم وتكشف مايجري الآن



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وعادة ما تتباهى قناة المسيرة بأبسط الانتصارات التي تحققها قوات الحوثي، إلا أنها لم تعلن حتى اللحظة سيطرتهم على جبهة نهم.



وكانت مصادر "بويمن" نفت ما يروج له الإعلام الحوثي ، والموالين والمتواطئين معه في وسائل التواصل الاجتماعي، من سقوط جبهة نهم بيد الحوثيين، مؤكدًا أن مايجري هي عملية انتحارية تقوم بها المليشيات سقط خلالها آلاف الضحايا من عناصر الحوثيين.

وعلم "بويمن" من العقيد صالح القطيبي، نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن اليوم الجمعة هو ‏يوم أسود في تاريخ المليشيات الحوثية بجبهة ‎نهمـ مؤكدًا سقوط مئات القتلى في بران فقط ناهيك عن الميمنة والمسيرة.