وفاة الأميرة صيته بنت جلوي آل سعود

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بدء اليوم الدراسي 9 صباحا في الحدود الشمالية
أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً في جميع مدارس المنطقة «بنين وبنات»؛...
طلبة الابتدائية ورياض الأطفال يعودون لمقاعدهم وسط بيئة تعليمية آمنة
يبدأ بعد غد الأحد 3.5 ملايين طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال العودة إلى مقاعد الدراسة، وذلك في أكثر من 13 ألف مدرسة...
رياح وتدن في الرؤية على شرق ووسط وجنوب المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم يستمر انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط...
7 حالات طلاق في المملكة كل ساعة #عاجل
تساءل مراقبون عما إن كان فهم المزايا التي منحت للمرأة على نحو خاطئ، إضافة لجملة من الأسباب الأخرى، قد أسهم في رفع عدد حالات الطلاق...
استمرار الغبار لليوم الثاني على نجران
استمرت موجة الغبار على نجران ومحافظاتها، لليوم الثاني على التوالي، فيما دعت المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة، للوقاية من...
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