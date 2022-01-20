شكرا لقرائتكم خبر عن «محلي رأس تنورة» يبحث تشكيل لجانه الفرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش المجلس المحلي بمحافظة رأس تنورة، في اجتماعه الأول، ضمن دورته الأولى للفترة السادسة، تشكيل لجانه الفرعية، وتسمية أعضائه لهذه الفترة، واستعراض المواضيع المقترحة من أعضاء المجلس.

ورفع محافظ رأس تنورة المكلف رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن العرفج الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس المنطقة، على ثقتيهما في تشكيل المجلس الجديد، وعلى الدعم الكبير والمتواصل للمجلس مما ساهم في إقرار العديد من المشاريع والبرامج في المحافظة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على الدور الإيجابي، الذي يقوم به المجلس المحلي لخدمة مصالح المحافظة بكل جوانبها وتنميتها وتطويرها ورفع كفاءة عمل إداراتها الحكومية وكل مرافقها وخدماتها.