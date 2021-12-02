شكرا لقرائتكم خبر الشؤون الإسلامية تحل 3468 بلاغا خلال نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى مركز خدمة الاتصال الموحد «1933» بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تقريره الشهري خلال شهر نوفمبر لعام 2021، حل 3468 بلاغا، شملت خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وشؤون الوزارة، حيث تابع فريق المركز إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كلٍّ منها. وأوضح التقرير أن المركز استقبل 4080 بلاغا، وأنشئت 3104 تذاكر بلاغ، وروجعت 2303 بلاغات وأعيدت معالجتها، حيث بلغ إجمالي الإغلاق 3468 بلاغا.



كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تحل 3468 بلاغا خلال نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.