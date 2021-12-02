برامج توعوية لـ«نزاهة» لعاملين في الجهات الحكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» بالتعاون مع الجهات الحكومية عددا من ورش العمل والبرامج التوعوية خلال المدة من 28 نوفمبر الماضي حتى 2 ديسمبر الحالي بمشاركة عدد من المتخصصين في الهيئة، وحضور منسوبي الجهات الحكومية. وجرى تنفيذ ورش العمل التوعوية في وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، إضافة إلى هيئة التخطيط لبناء القوات المسلحة، والجامعة السعودية الالكترونية، واستفاد من هذه الفعاليات التوعوية عدد من الموظفين والموظفات في الجهات المستهدفة.

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